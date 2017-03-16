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“Türkiye müdahale hakkı gibi özel imtiyazlar isteyemeyeceğini anlamalı”

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“Türkiye müdahale hakkı gibi özel imtiyazlar isteyemeyeceğini anlamalı”
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Kıbrıs konusunu görüştü.

Haravgi’nin haberine göre, Kocias, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Kıbrıs sorunu üzerinde fazla durmadıklarını ancak kendisine “bir müzakerenin başarılabilmesi için gereken şartı” ilettiğini söyledi.

Kocias, “Şart, Kıbrıs sorununun tanımıdır.  Yani Kıbrıs’ın yabancı askerlerden kurtulması ve Türkiye’nin, istediği müdahale hakkı gibi özel imtiyazlar talep edemeyeceğini anlamasıdır” dedi.

Nikos Kocias, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı’na Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın İsrail, Lübnan, Ürdün ve Filistin ile üçlü ve Balkanlar’da olduğu gibi dörtlü işbirliklerini, Gürcistan ve Ermenistan ile devam etmekte olan yeni dörtlü işbirliği oluşturma girişimlerini anlattığını da açıkladı.

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