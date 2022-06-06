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Türkiye NATO pazarlığında nasıl bir strateji izliyor, güney sınırına dair hedefler neler?

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin başta Ankara ve Brüksel olmak üzere NATO başkentlerinde yoğun diplomatik pazarlıklar sürüyor.
Türkiye NATO pazarlığında nasıl bir strateji izliyor, güney sınırına dair hedefler neler?

Türkiye, bu süreçte iki ayaklı bir strateji yürütüyor: İki İskandinav ülkesinin PKK ve YPG'ye desteklerini kesmesi durumunda ittifaka girme koşulunu devam ettiren Türkiye, terörle mücadeleye dönük hassasiyetinin Madrid'de düzenlenecek zirvede kabul edilecek olan Stratejik Konsept 2023 belgesine daha güçlü ve net bir şekilde yer almasına da çalışıyor.

Ankara, daha çok Doğu sınırlarından gelen Rus tehdidine yoğunlaşan konsept belgesine ittifakın güney sınırlarını koruyan Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı "terör tehdidini" de açık bir şekilde sokmayı hedefliyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran günlerinde gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin iki hedefi bulunuyor:

İttifakın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu değişen küresel güvenlik ortamı ve Rusya'nın olası tehditlerine karşı hazırlanmakta olan Stratejik Konsept 2030 belgesini kabul etmek ve yine buna bağlı olarak İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını oybirliğiyle onaylamak ve böylece süreci resmen başlatmak.

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