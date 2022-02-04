Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığını açıkladı. Bir önceki yıla göre nüfusun 1 milyon 65 bin 911 kişi arttığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığını açıkladı. Bir önceki yıla göre nüfusun 1 milyon 65 bin 911 kişi arttığı bildirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172, erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olarak kaydedildi. Toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

2019 ortalarından 2020 yılı ortalarına kadar keskin düşüş göstererek binde 5,5'e gerileyen nüfus artış hızı ise yeniden yükselme eğilimine girerek binde 12,7'ye ulaştı.

Nüfusta başı yine İstanbul çekti. İstanbul nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e yükseldi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Nüfustaki yaşlanma sürüyor

Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanan nüfus piramitlerinde de yapısal değişim devam etti. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği tespit edildi.

Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak tanımlanan "ortanca yaş" da arttı. 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında en yüksek ortanca yaş değerine sahip il, 41,8 ile Sinop oldu. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Şanlıurfa ise 20,6 ile en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, Sinop erkeklerde 40,7 ve kadınlarda 42,9 ile en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. En düşük ortanca yaş ise erkeklerde 20,1, kadınlarda 21,2 ile Şanlıurfa'da kaydedildi.

İstanbul'da kilometrekare başına 3 bin 49 kişi yaşıyor

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. Kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olan İstanbul'u 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir izledi.

Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yıl gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2020 yılında yüzde 93 iken 2021'de yüzde 93,2'ye yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.

Çocuk oranı düşüyor

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2021 yılında yüzde 67,9 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı yüzde 7,1'den yüzde 9,7'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında yüzde 47,7 iken 2021 yılında yüzde 47,4'e düştü.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33,7'den, yüzde 33'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,1'den yüzde 14,3'e yükseldi. Bu, Türkiye'de 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişinin 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya baktığı anlamına geliyor.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişiye ulaştı. Yabancı nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu. Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyelilerin nüfusa dâhil edilmediği bildirildi.