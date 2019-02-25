Türkiye nüfusunda 'esrarengiz' artış!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü yazısında Türkiye’deki hızlı nüfus artışına dikkat çekti. Eski nüfus senaryolarında Türkiye’nin nüfusunun hiçbir zaman 100 milyonun üzerine çıkamayacağı öngörülürken yeni senaryoya göre nüfusun 120 milyonu bile aşacağını belirten Kahveci “İyi de bu hızlı nüfus artışı nereden geliyor?” diye sordu.

Doğum ve ölüm oranları çıkartıldığında Türkiye nüfusunun 4 milyon 187 bin kişi artış gösterdiğini belirten Kahveci, doğum oranlarına bakıldığında böyle bir artışın yaşanmadığını yazdı. Kahveci, “İyi ama o zaman şu soru sorulmaz mı? Türkiye’de doğmayan bu 4 milyon 187 bin kişilik nüfus artışı nereden geliyor?” diye sordu.

İbrahim Kahveci’nin Karar gazetesinde “Esrarengiz nüfus artışı” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Nüfusumuz beklentilerin üzerinde artıyor. Daha eski nüfus senaryolarında ise Türkiye’nin nüfusu hiçbir şekilde 100 milyonun üzerine çıkamayacaktı. Ama o senaryolar tutmadı. Son senaryoya göre artık nüfusumuz bırakın 100 milyonu, 120 milyonu bile aşacak.

Lakin iyimser senaryoda dahi 2018 yılında nüfusumuz 81 milyon 990 bin kişi olacaktı. Oysa adrese dayalı nüfus sayımına göre daha 2018 yılı nüfusumuz 82 milyonu bile aştı.

İyi de bu hızlı nüfus artışı nereden geliyor? Birden daha fazla mı çocuk yapmaya karar verdik?

Doğum oranlarına göre böyle bir artış yok. Yıllık doğum sayısı 1 milyon civarında oynuyor. Hatta 2017 yılında 996 bin yeni doğum var. Ama ölüm sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor. 2012 yılında 376 bin olan ölüm sayısı, 2017 yılında 426 bin kişiye çıkıyor.

İsterseniz rakamları toplu verelim:

2012-2017 arasında toplam doğum sayısı: 6 milyon 086 bin kişi

2012-2017 arasında toplam ölüm sayısı: 2 milyon 395 bin kişi

Normalde doğumdan, ölüm sayısını çıkarınca nüfus artışının 3 milyon 692 bin kişi civarında olmasını bekleriz. Çünkü yurt dışına çıkan göç ve yurt dışından gelen göç bu sayıyı dengeler.

Ama bakıyorsunuz ki, 2012-2017 arasında toplam nüfus artışı 7 milyon 878 bin kişi olmuş. Yıllık göç istatistikleri bile bu nüfus artışını açıklamıyor.

Doğum-ölüm farkına göre 3 milyon 692 bin kişinin üzerinde 4 milyon 187 bin kişi daha nüfusumuz artış göstermiş.

İyi ama o zaman şu soru sorulmaz mı? Türkiye’de doğmayan bu 4 milyon 187 bin kişilik nüfus artışı nereden geliyor?

Göç istatistikleri 2016-2017 yıllarında var. O zaman son iki yıla bakalım:

Doğum: 2 milyon 069 bin

Ölüm: 849 bin

Doğum-ölüm sayısına göre artması gereken nüfus 1 milyon 221 bin.

Ama nüfus artışı 2 milyon 603 bin.

Hadi TÜİK’e göre ülkemize son iki yılda 416 bin net göç geldi diyelim. O zaman artması gereken nüfus 1 milyon 637 bin kişi oluyor ama nüfus 2 milyon 603 bin kişi artmış.

Acaba sadece 2016-17 yıllarında dahi 966 bin kişilik nüfus nerede artıyor? Bunlar ülkemizde doğmamış, ülkemize göç etmemiş ama ülke nüfusunda 966 bin kişi artış oluyor.

Kim bunlar?

Son iki yılın tam rakamlarını tekrar vereyim:

Doğum sayısı: +2 milyon 069 bin 472 kişi

Ölüm sayısı: -848 bin 507 kişi

Ülkemize gelen net göç: +415 bin 654 kişi

Artması beklenen nüfus: +1 milyon 636 bin 619 kişi

Adrese dayalı nüfus artışı: +2 milyon 602 bin 950 kişi

Açıklanamayan nüfus artışı: +966 bin 331 kişi.