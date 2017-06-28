 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.618
  • Altın 141,102
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,9960
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABRTK'deki grev askıya alındı

Türkiye nüfusunun 26 katı!

»
Türkiye nüfusunun 26 katı!
En önemli sosyal paylaşım sitelerinin başında gelen Facebook kullanıcı sayısını açıkladı. Yıllar önce birçok büyük ülkenin nüfusunu geçen Facebook'un kullanıcı sayısı bu hafta 2 milyara ulaştı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg dün Facebook hesabında 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştıklarını duyurduğu paylaşımında şunları yazdı:

‘‘Bu sabah itibari ile Facebook ailesi resmen 2 milyar olmuştur. Dünyayı birleştirme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Şimdi de dünyayı birlikte birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak büyük bir onur''

Mark Zuckerberg paylaşımlarında Facebook kullanıcı sayısının 2012 Ekim ayında bir milyara ulaştığını belirterek ‘‘Beş yıldan kısa bir sürede bu sayıya (2 milyar) ulaştık'' diye yazdı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook 2004 yılında başlangıçta Mark Zuckerberg ve üç arkadaşı tarafından Harvard Üniversitesi'nde üniversite odasında kuruldu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Artık Gmail’de görülen reklamlar için kullanıcının e-postaları incelenmeyecek.26 Haziran 2017 Pazartesi 11:30
  • WhatsApp mesaj gönderemeyecek telefon modellerini güncelledi25 Haziran 2017 Pazar 13:09
  • iPhone 8 nasıl olacak? İşte ortaya çıkan yeni görseller25 Haziran 2017 Pazar 13:08
  • Periscope uygulaması üzerinden canlı yayın yapan kullanıcılarına para kazandırıyor!24 Haziran 2017 Cumartesi 11:55
  • Emporio Armani akıllı saat geliyor!24 Haziran 2017 Cumartesi 10:18
  • Dünyanın ilk elektrikli ve otonom servisi!24 Haziran 2017 Cumartesi 10:16
  • Merceksiz görüntü kaydedebilen süper ince kamera geliştirildi24 Haziran 2017 Cumartesi 09:33
  • Steam' de %90'a varan indirimler var!22 Haziran 2017 Perşembe 12:50
  • 56 emoji kullanıma sunulacak!22 Haziran 2017 Perşembe 12:12
  • Hugsy bebek battaniyesinin özellikleri nedir?22 Haziran 2017 Perşembe 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti