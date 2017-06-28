Türkiye nüfusunun 26 katı!

En önemli sosyal paylaşım sitelerinin başında gelen Facebook kullanıcı sayısını açıkladı. Yıllar önce birçok büyük ülkenin nüfusunu geçen Facebook'un kullanıcı sayısı bu hafta 2 milyara ulaştı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg dün Facebook hesabında 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştıklarını duyurduğu paylaşımında şunları yazdı:

‘‘Bu sabah itibari ile Facebook ailesi resmen 2 milyar olmuştur. Dünyayı birleştirme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Şimdi de dünyayı birlikte birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak büyük bir onur''

Mark Zuckerberg paylaşımlarında Facebook kullanıcı sayısının 2012 Ekim ayında bir milyara ulaştığını belirterek ‘‘Beş yıldan kısa bir sürede bu sayıya (2 milyar) ulaştık'' diye yazdı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook 2004 yılında başlangıçta Mark Zuckerberg ve üç arkadaşı tarafından Harvard Üniversitesi'nde üniversite odasında kuruldu.