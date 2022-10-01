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Türkiye ‘olumlu geçti’ demişti: ABD’li senatörler, F-16 konusunda yeni şartlar önerdi

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Ankara'nın F-16 konusunda 'ABD'li Kongre üyelerinden olumlu mesajlar aldık' sözlerine karşın, ABD'li senatörler Türkiye karşıtı hamlelerini sürdürüyor.
Türkiye ‘olumlu geçti’ demişti: ABD’li senatörler, F-16 konusunda yeni şartlar önerdi

Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu ile ilgili yeni şartları gündeme getirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Âlâ, dün yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın New York’ta bazı Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde olduğu gibi, burada görüştüğümüz Kongre üyeleri de bir NATO müttefiki olarak ülkemizin F-16 filosunun modernize edilmesine yönelik olumlu mesajlar vermişlerdir” dedi.

Ancak Âlâ, F-16 konusunda ilerleme kaydedildiğini söylerken bir taraftan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez’in Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satın alınmasını ve modernizasyonunu engelleyecek bir değişiklik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

‘YUNANİSTAN ŞARTI’ DA YER ALDI

Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ve başta Yunan ve Ermeni lobisi olmak üzere birçok kuruluşla yakın temasta olan ABD’li senatör Bob Menendez, F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan bir öneri sundu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Menendez’in, Başkan Joe Biden yönetimine sunduğu öneride, “Senato Dış İlişkiler Komitesi, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Kongre Savunma Komiteleri onaylamadıkça Türkiye’ye F-16 satışı gerçekleşemez. Bu satışın olmasını istiyorsanız öncelikle ABD’nin çıkarlarına olup olmadığından daha sonra ise Yunanistan’a karşı kullanıp kullanılmayacağından emin olunmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

‘ENDİŞE DUYUYORUM’

Menendez, dün yaptığı açıklamada da “Türkiye'nin daha fazla Rus S-400 füze savunma sistemi satın almayı düşündüğüne dair haberleri okudukça endişe duyuyorum. Eğer bu teslimat gerçekleşirse, ABD yaptırımlarının bir başka açık ihlali olacak” demişti.

Benzer bir değişiklik ABD’Li senatör Chris Papas tarafından da yaz aylarında Meclis’e sunulmuştu.

TÜRK HEYETİ ABD’DE

 

Dün de AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Âlâ, ABD’de yapılan görüşmelerde,  F-16'lar da dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade ederek, “Parlamenter diplomasinin, hükümetler arasında düzenli şekilde devam eden temasları tamamlayıcı ve zenginleştirici bir yönü var. Bu yıl Türkiye'den ABD'ye 5, ABD'den Türkiye'ye 4 parlamenter heyetin seyahati oldu. Yıl sonundan önce bu sayı artabilir. Hükümetimiz ile Biden yönetimi arasındaki üst düzeyli temaslardaki yoğunluk kadar parlamenter heyetlerin ziyaretlerinde bir süredir görmeyi arzu ettiğimiz bir artış var” demişti.

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