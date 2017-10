“Türkiye-Ortadoğu İlişkileri: Arap Baharı Sonrası Siyasi Karşılaşmalar” adlı kitap yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrt. Üy. Doç. Dr. Hüseyin Işıksal’ın (Türkiye-Ortadoğu İlişkileri: Arap Baharı Sonrası Siyasi Karşılaşmalar) kitabı dünyanın en önde gelen tayın kuruluşlarından Springer tarafından yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Işıksal’ın İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göksel ile birlikte editörlüğünü yaptığı Turkey’s Relations with the Middle East: Political Encounters after the Arab Spring (Türkiye-Ortadoğu İlişkileri: Arap Baharı Sonrası Siyasi Karşılaşmalar) isimli kitap dünyanın en önde gelen yayın kuruluşlarından Springer tarafından yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Konusunda uzman olan akademisyenler tarafından yazılan ve 14 Bölümden oluşan kitap, Arap Baharı’nın Ortadoğu toplumları adına taşıdığı umut, Avrupa merkezciliğinin yeniden uyanması ve bunun ‘modern’ Ortadoğu’nun oluşumu, Türk Modelinin yükselmesi ve düşmesi, Arap Baharı’nın teorik perspektifden incelenmesinin yanısıra, Türkiye’nin; Suriye, Irak, Bölgesel Kürt Yönetimi, İŞİD, İran, Suudi Arabistan, Kıbrıs, ve Mısır gibi bölgesel aktörlerle Arab Baharı sonrası oluşan dönemi kritik şekilde inceleyen makalelerden oluştuğu belirtildi.

Doç.Dr.Hüseyin Işıksal: “Türkiye, 2002 Yılında AK Parti’nin İktidara Gelmesinden Sonra Ortadoğu Siyasal Sisteminin Baş Aktörlerinden Biri Olmuştur”

Doç.Dr. Hüseyin Işıksal Kitap hakkında yaptığı açıklamada; “Bu çalışma Türkiye ile Ortadoğu ülkelerinin son yıllarda hızla değişen ilişkilerini ve bölgeyi etkileyen güncel siyasi meseleleri mercek altına yatırıyor. Türkiye, 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesinden sonra hızla Ortadoğu siyasal sisteminin baş aktörlerinden biri olmuştur. 2011 yılında yaşanan Arap Baharı’nın yarattığı siyasi belirsizlikler, halen devam etmekte olan trajik Suriye iç savaşı ve tüm bölgeye yayılan terörizm faaliyetleri Türk dış politikasında radikal değişimler yaratmış ve Türkiye’nin İran, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak gibi bölgesel güçlerle ilişkilerini şekillendirmiştir.

Kitap, Türkiye İle Ortadoğu Bölgesel Güçlerin Dış Politikalarına Etkilerini İncelemekte”

2011 sonrasında da Türkiye ile Ortadoğu arasındaki siyasal, ekonomik ve kültürel etkileşim derinleşerek devam etmektedir. Günümüzde bölgedeki hayatı temelden etkileyen terörizm, azınlıklar, mezhepsel çatışmalar, ekonomik kalkınma, demokratikleşme ve modernleşme gibi meseleler Türkiye ve Ortadoğu arasındaki karmaşık bağlar tartışılmadan tam anlamıyla anlaşılamaz. Bu konular geleneksel olarak ülkelerin iç meseleleri sayılmıştır; fakat söz konusu eser bir yandan bunların bölgesel boyutlarını vurgularken, öte yandan da Türkiye ile diğer Ortadoğu bölgesel güçlerinin dış politikalarına etkilerini incelemektedir” dedi.

“Kitap,Başta ABD Ve İngiltere’nin Önde Gelen Üniversiteleri Olmak Üzere Dünyanın Çeşitli Yerlerinde Bulunan 10,000 Kütüphanesinde Okuyucuları İle Buluşacak”

Editörlüğünün yanısıra kitapda “Türk Dış Politikası, Arap Baharı ve Suriye Krizi: 1 Adım İleri, 2 Adım Geri”, “Irak’taki Siyasi kriz, İŞİD ve Türk Dış Politikası: Westfalyan Aldatmacasının Yüksek Maaliyeti” ve “Türbulans Çağında Türkiye-Ortadoğu İlişkileri” isimli 3 makalesi bulunan Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Arap Baharı sonrası Türkiye-Ortadoğu İlişkilerini anlatan en yeni ve en kapsamlı kitap durumunda bulunan eserin, kitabı inceleyen ve yorumlayan otoritelerin de belirttiği gibi Ortadoğu ve Türkiye ile ilgilenen tüm okuyucular için başucu kitabı olabilecek niteliklere sahip olduğunu dile getirdi. 3 yılı aşkın yoğun çalışma ve hakem süreci sonucunda ortaya çıkan kitap ve kitapdaki tüm makalelerin WEB of SCIENCE ve SCOPUS gibi en önemli akademik indekslerde taranacağını belirten Işıksal, “Springer ile yaptığımız sözleşme gereği başta ABD ve İngiltere’nin önde gelen üniversiteleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan 10,000 kütüphanesinde okuyucuları ile buluşacak olan kitabın Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı adına da önemli bir katkı koyacağını” sözlerine ekledi.