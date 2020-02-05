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Türkiye Otelciler Federasyonu’ndan koronavirüs açıklaması: Avantaja dönüştürebiliriz

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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 2020’de beklenen 500 bin Çinli turist hedefine ulaşmanın koronavirüs nedeniyle zor olacağını söyledi.
Türkiye Otelciler Federasyonu’ndan koronavirüs açıklaması: Avantaja dönüştürebiliriz

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 2020’de beklenen 500 bin Çinli turist hedefine ulaşmanın koronavirüs nedeniyle zor olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı’na konuşan İşler, Türkiye’de turizmin bu açığı kapatma potansiyeline sahip olduğunu söyledi ve ekledi:

“Hatta bunu biz avantaja dönüştürebiliriz. Çin'in durumundan dolayı Malezya, Endonezya, Hong Kong gibi yerlere gidecek turistler rezervasyonları iptal edip bize gelebilir. Yine Çin'de yapılması planlanan ancak ertelenen doğal taş fuarına gidemeyenler de bize yönelecektir."

 
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