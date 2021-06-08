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Türkiye pandemide bitcoinden 300 milyon dolar kazandı

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Türkiye pandemi yılında bitcoin işlemlerinden elde ettiği 300 milyon dolar kâr ile kripto paradan en çok kazanan 14'üncü ülke oldu.
Türkiye pandemide bitcoinden 300 milyon dolar kazandı

Türkiye pandemi yılında bitcoin işlemlerinden elde ettiği 300 milyon dolar kâr ile kripto paradan en çok kazanan 14'üncü ülke oldu.

Blok zincir analiz şirketi Chainalysis'in çalışmasına göre 2020 yılında bitcoinden en fazla kâr elde eden ülke 4,1 milyar dolar ile ABD olurken Türkiye Bitcoin’den 300 milyon dolar kâr elde etti.

Bloomberg HT'nin haberine göre ABD’den sonra en fazla kâr elde eden ülke 1,1 milyar dolar ile Çin olurken üçüncü sırada 900 milyon dolar ile Japonya yer aldı.

Çin en fazla transfer hacmine sahip ülke; ancak ABD, 2020'de ülkeye giren bitcoinlerin yıl sonuna doğru kâr realizasyonu için satılmasıyla en çok kazanan ülke oldu.

Bazı ülkeler ise geleneksel ekonomik göstergelere göre sıralamada gerilerde yer alsa da bitcoinden elde ettikleri kazanç bazında yüksek sıralarda konumlandı.

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