Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: AKP yüzde 30’un altına indi

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, son anketlerindeki sonuçları paylaştı ve AK Parti’nin yüzde 30’un altına indiğini kaydetti.

Sözcü’de Alişer Delek’in canlı yayın konuğu olan Selçuki, 7-13 Eylül tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle Türkiye çapında bin 500 kişiyle yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun, kararsızlar dağıtılmadan önceki sonucu şu şekilde:

AK Parti, yüzde 23.7,

CHP yüzde 18.2,

Kararsızım yüzde 17.8,

İYİ Parti yüzde 11.1,

HDP', yüzde 9.7,

Oy kullanmayacağım yüzde 9.2,

MHP yüzde 6.4,

DEVA Partisi yüzde 1.4,

Diğer yüzde 1.1,

Gelecek Partisi yüzde 0.7,

Saadet Partisi yüzde 0.7.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy oranları şu şekilde:

AK Parti yüzde 29.9,

CHP yüzde 25.7,

İYİ Parti yüzde 15.3,

HDP yüzde 11.7,

MHP yüzde 9.4,

DEVA Partisi yüzde 2.7,

Diğer yüzde 2.2,

Gelecek Partisi yüzde 1.9,

Saadet Partisi yüzde 1.1.

İktidardan kaçanlar kararsız

Selçuki, bu rakamları değerlendirirken “AK Parti'den giden oy, hâlâ öncelikli olarak kararsızlara gidiyor, henüz muhalefete yönelmiş değil. İki taraf için de çıkartılacak bir ders var. İktidar oy kaybediyor ama muhalefet bu oyların adresi olamıyor” dedi.