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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Dursun Oğuz tarafından açılıyor

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“Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açılıyor
“Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Dursun Oğuz tarafından açılıyor

Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 20 Haziran 2019 Perşembe günü, saat 12.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 7 akademisyen sanatçının 50 eserden oluşan sergide baskı resimler, metal gravür, serigrafi, linolyum yüksek baskı teknikleri kullanılarak hazırlanan eserler sergilenecek.

30 Haziran tarihine kadar ziyarete açık olacak sergide, Nevin Yavuz, Fuat Akdenizli, Engin Doğan, Defne Alkandemir, Melis Sucuoğlu Doğan, Cuma Şaştım, Gizem Sevinç’in eserleri yer alacak.

Çağdaş Sanat Alanında Baskı Resim Sanatçılarının Eserlerine Ev Sahipliği Yapılıyor…

Sanatçı rezidansı program koordinatörü ve sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Türkiye’den akademisyen sanatçıların 10 gün boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi resim ve baskı resim atölyelerinde çalıştay yaparak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserler ürettiklerini söyledi.

Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansı ile ilgili bilgiler de aktaran Doç Dr. Ergün, “Yedincisini gerçekleştirdiğimiz Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansı, çalışma disiplinleri tüm geleneksel baskı yöntemleri olan ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin baskı resim atölyelerinde gerçekleştirilen uluslararası bir sanat oluşumudur. Programımızın temel amacı çağdaş sanat alanında özellikle Türk dünyasındaki baskı resim sanatçılarına ev sahipliği yapmak ve katılımcı sanatçıların atölye ve stüdyolarda gerçekleştirdiği özgün eserlerinin 09 Ağustos 2018 tarihinde temeli atılan ve 2020 yılında tamamlanacak 20.000 m2 kapalı alanı olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer almasını sağlamaktır” diye konuştu.

Şimdiye kadar 70’dan fazla baskı resim sanatçısını misafir ettiklerini belirten Doç. Dr. Ergün, sanatçılara araştırma ve üretim olanakları sağlamanın yanı sıra, geziler, seminerler, atölye söyleşileri de düzenlendiğini aktardı. Doç Dr. Ergün, ayrıca görsel bir bellek oluşturma amacıyla sanatçıların bakış açısı, çalışma yöntemleri ve genel olarak sanat hakkındaki görüşlerinden oluşan kısa röportajlar atölye ortamında video çekimleri ile belgelendiğini de sözlerine 

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