Baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ile rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, sanatçılar ve konuk misafirler hazır bulundu.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye Sanatçıları adına Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Nevin Yavuz ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Asya’dan Akdeniz’e Sanat Köprüsü İnşa Ediyoruz…”

Sergini açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan bu önemli sergide bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Son 8 ay içerisinde Türkmen, Tatar, Kırgız, Özbek ve diğer Türk Cumhuriyet ve topluluklarından gelen sanatçıların sergiler açtığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, Orta Doğu’nun sanatsal mirasını, gerçekçiliği, mistizmi ve görünmez dünyamızın keşfedildiğini söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansının yedincisinin gerçekleştirildiğini belirterek, programın temel amacının çağdaş sanat alanında özellikle Türk dünyasındaki baskı resim sanatçılarına ev sahipliği yaparak atölye ve stüdyolarda gerçekleştirilecek olan özgün eserlerin, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer almasının sağlanması olduğunu kaydetti. Son 8 ay içerisinde kampüste 50’den fazla sergi gerçekleştiğini, halihazırda 9 serginin sanatseverlerle buluştuğunu hedeflerinin ise yirmi bin esere ulaşmak olduğunu anlattı.

7 Müze Hayata Geçirilecek…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’nde 7 müze sanatseverlerle buluşacağını anımsatan bunların Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi olduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında, Yakın Doğu Üniversitesi benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite modeli ile akademik çalışmaların, araştırmaların ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktıları toplum yararına sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışan bir Üniversite olarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediğini vurguladı.

“Yakın Doğu Üniversitesi Tercih Edilen Önemli Bir Bilim ve Eğitim Kurumu…”

Türkiye Sanatçıları adına konuşan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Nevin Yavuz da, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında baskı resim yapmak üzere aldıkları davete şahsı ve arkadaşları adına çok onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin tercih edilen önemli bir bilim ve eğitim kurumu olduğunu belirten Yavuz, “Kültür ve sanat alanında müthiş projelere imza atıldığına tanık olduk. Bu etkinlikler içerisinde küçücük bir katkımız olduysa bize ne mutlu diyoruz. Bize bu fırsatı veren Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e, rektör yardımcılarına, öğretim üyelerine, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine ve Erdoğan Ergün’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bakan Oğuz: “Yakın Doğu Üniversitesi, Sanat ve Eğitimin Tüm Branşlarında Kendini Aşan Bir Yaşam Felsefesine Sahip…”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nde sadece sanatsal anlamda değil eğitim tüm branşlarında kendini aşan, dünya görüşü olan ve üniversite eğitiminde farkındalık yaratan bir yaşam felsefesi olduğundan söz etti.

Yakın Doğu Üniversitesinin müze çalışmalarının ince düşünülmüş fikir olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, “1570 yılında Kıbrıslı Türklerin adaya gelmesiyle başlayan serüveni anlatan müzenin görülmesi gerekiyor. Araba müzesi yine akla gelmeyecek bir atılım. Sektör içerisinde öncülük yapan ve farkındalık yaratan bir liderlik pozisyonu görülüyor. Bundan sonra hangi yeniliklerin geleceğini merakla bekliyorum” dedi.

Sanatla ve sanatçılarla ülkede sanat alanında bir patlama yaşandığını dile getiren Bakan Oğuz, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in 50 yıl sonrasını da düşünerek hedefler koyduğunu, bunun da sanata, sanatçıya ve ülkesine verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti.

“Ülke tanıtımına verilen değer anlamında gurur duyuyoruz” diyen Bakan Oğuz, sanata verilen değer ile ülkenin tanınmasına da büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. Sanatın bir incelik olduğuna vurgu yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, emek gerektiren, saygınlık koyan bir alana hizmet eden herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Teşekkür Belgesi Takdim Edilerek Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından sergide yer alan sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 7 akademisyen sanatçının baskı resimler, metal gravür, serigrafi, linolyum yüksek baskı teknikleri kullanılarak hazırladığı eserlerin sergilendiği sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.