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Türkiye: Rum Dışişleri Bakanının muhatabı Özersay’dır

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Türkiye: Rum Dışişleri Bakanının muhatabı Özersay’dır
Türkiye: Rum Dışişleri Bakanının muhatabı Özersay’dır

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Türkiye ile GKRY’ni biraraya getirme teklifi hakkındaki soruya cevap verdi.  

Kıbrıs meselesi çözülene kadar hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rumlarının muhatabının Kıbrıs Türkler olduğunu söyleyen Aksoy, “Bu çerçevede, GKRY Dışişleri Bakanı’nın muhatabı da biz değil, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’dır.”dedi

Aksoy, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:”Hiçbir açıklamasında Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarına atıfta bulunmayan ve Kıbrıs Türklerini yok sayan AB’nin bu teklifi ciddiyetten uzaktır.

Daha önce de defaatle vurguladığımız üzere, Kıbrıs meselesi çözülene kadar hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rumlarının muhatabı Kıbrıs Türkleridir. Bu çerçevede, GKRY Dışişleri Bakanı’nın muhatabı da biz değil, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’dır.

Doğu Akdeniz meselesinde bir çözüm arzu ediliyor ise, atılacak ilk adım, Ada’daki iki halkın bir an önce biraraya gelerek, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi konusunda, gelir paylaşımı dahil, ortak bir işbirliği mekanizması kurmalarıdır. KKTC’nin 13 Temmuz 2019 önerisi bunun için gerekli zemini sağlamaktadır.

Kıbrıs Adası’nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ise, ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabilir. Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp eden ve Kıbrıs Türkleri’ni temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması hiçbir şekilde sözkonusu olamaz.”

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