Türkiye Rum tarafını izlemeye aldı

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TCG Gökçeada fırkateyni ile Kıbrıs'ın güneyinde doğalgaz aramalarına başlayan sondaj gemisini izlemeye aldığı öğrenildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada'nın, doğu Akdeniz'de Rum tarafı adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.
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