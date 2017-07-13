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Türkiye Rum tarafını izlemeye aldı

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Türkiye Rum tarafını izlemeye aldı
Türk Silahlı Kuvvetleri TCG Gökçeada fırkateyni ile Kıbrıs'ın güneyinde doğalgaz aramalarına başlayan sondaj gemisini izlemeye aldı

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TCG Gökçeada fırkateyni ile Kıbrıs'ın güneyinde doğalgaz aramalarına başlayan sondaj gemisini izlemeye aldığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada'nın, doğu Akdeniz'de Rum tarafı adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.

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