  • BIST 1.866,45
  • Altın 892.844
  • Dolar 14.1971
  • Euro 15.9699
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Türkiye, rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da dördüncü oldu

»
Türkiye, geçen yıl Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 1,4 gigavatlık kapasiteyle dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye, rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da dördüncü oldu

Türkiye, geçen yıl Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 1,4 gigavatlık kapasiteyle dördüncü sırada yer aldı.

WindEurope tarafından hazırlanan "2021 Avrupa Rüzgar Enerjisi İstatistikleri ve 2022-2026 Görünümü" raporuna göre, 2021 sonunda Avrupa, rüzgar enerjisi kurulu gücünde 236 gigavat kapasiteye ulaştı.

Geçen yıl Avrupa'da 17 gigavatlık yeni kapasite kurulumu gerçekleşti ve bu kurulumun 11 gigavatını Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke oluşturdu. Söz konusu kurulumların yüzde 81'ini ise karasal rüzgar kapasitesi oluşturdu.

Birleşik Krallık ilk sırada

Rapora göre, geçen yıl en fazla rüzgar enerjisi kurulumu 2,64 gigavatla Birleşik Krallık'ta gerçekleşti. Birleşik Krallık'ta bu dönemde 328 megavat karasal rüzgar santrali, 2,31 gigavat deniz üstü (offshore) rüzgar santrali kurulumu yapıldı.

Birleşik Krallık'ı, 2,10 gigavat kurulumla İsveç, 1,92 gigavat kurulumla Almanya takip etti.

Türkiye ise 2021'de yapılan 1,4 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulumuyla, Birleşik Krallık, İsveç, Almanya'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de 86 Bin 600 Vaka 268 Vefat23 Şubat 2022 Çarşamba 20:19
  • Erdoğan Putin'le görüştü: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımıyoruz23 Şubat 2022 Çarşamba 19:29
  • Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü23 Şubat 2022 Çarşamba 19:15
  • Erdoğan: Ukrayna’dan da Rusya’dan da vazgeçemeyiz23 Şubat 2022 Çarşamba 14:53
  • Deva Partisi yöneticisi: Biz HDP’nin altılı masada olmasını istedik23 Şubat 2022 Çarşamba 14:45
  • Interpol, suç örgütü lideri Sedat Peker için 194 ülkede kırmızı bülten çıkardı23 Şubat 2022 Çarşamba 13:23
  • BAE'den Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanması talep edildi23 Şubat 2022 Çarşamba 12:36
  • Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için tutuklama talebi23 Şubat 2022 Çarşamba 11:56
  • Fazıl Say 'CHP' tartışmasına girdi: 'Kılıçdaroğlu aday olmamalı' deyip adayını açıkladı23 Şubat 2022 Çarşamba 10:24
  • Türkiye-Yunanistan İstişari Görüşmelerinin 64. Turu Atina'da Yapıldı23 Şubat 2022 Çarşamba 00:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti