Türkiye S-400'lere 2 milyar dolar ödeyecek

Rus silah ve teknoloji şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 füze sistemleri için 2 milyar doların üzerinde ödeme yapacağını belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak üzere anlaşma imzaladığı S-400 füze sistemleri için 2 milyar doların üstünde ödeme yapacağı belirtildi.

Silah ve teknoloji üretimi alanında faaliyet gösteren Rus kamu şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Rus TASS ajansında yer alan habere göre, "Türkiye ile S-400 anlaşmasının değerinin 2 milyar doların üstünde olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı açıklamada Rusya ile S-400'ler üzerinde anlaşma imzalandığını ve kaporanın ödendiğini bildirmişti. Türk Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de 25 Eylül'de yaptığı açıklamada "takvimi öne çekmek üzere çalışmalar yapıldığı için tam bir zaman vermek istemediğini, ancak minimum 2 yılda teslimatın başlayacağını" belirtmişti.

Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemlerini satın alma planı NATO müttefiki ABD ile ilişkilerde gerilime neden olmuştu. ABD'li yetkililer konuyla ilgili endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirterek, Türkiye'nin savunmasında NATO içinde uyumlu sistemlerin en iyi seçenek olduğu görüşünü savunmuştu.

ABD ile gerilime neden olan bir başka satın alım anlaşması 2013 yılında Çin ile gündeme gelmiş, uzun menzilli füze savunma sistemi için 3.4 milyar dolarlık ihaleyi Çinli şirkete veren Türkiye, ardından kendi füze programını başlatacağı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti.