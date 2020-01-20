'Türkiye, saç ekiminde birinci sırada'

Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, saç ekiminde Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğunu söyledi.
DHA’da yer alan habere göre Çakmak, "500 bini aşkın bir sayıyla saç ekiminde dünyada birinci sıradayız. Saç ekiminden ülke ekonomimize 1-1.5 milyar dolarlık getirimiz var” diye konuştu.
Çakmak, toplam sayının yüzde 50'sinin Avrupa'dan geldiğini bunlar arasında İtalyanların başı çektiğini ifade etti.
Türkiye'de saç ekimi yapabilen sağlık ekiplerinin çok genişlediğini belirten Çakmak, günde 5 ile 10 arasında saç ekimi yapıldığını kaydetti.
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