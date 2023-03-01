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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'reklam videosu' için özür diledi

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, reklam ajansına hazırlattığı deprem bölgesindeki çalışmalarının yer aldığı bir video yayınlamıştı. Koca, söz konusu videoyla ilgili bir özür mesajı paylaştı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'reklam videosu' için özür diledi

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir reklam videosu yayımlamıştı. Videoyu sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı video tepki çekmişti. Tepkilerin ardından Fahrettin Koca'dan özür paylaşımı geldi.

Koca sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."

Videoda Fahrettin Koca'nın deprem bölgesindeki "çalışmaları" yer alıyordu.

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