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Türkiye Sağlık Bakanı: Kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Sigara içmeyen yüzde 70'i arkaya küçük bir yere, sigara içen yüzde 30'u en güzel yere alıyorsunuz. Bundan sonra buralarda da kapalı bölümler olacak" dedi.
Türkiye Sağlık Bakanı: Kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor.” diyerek sigara yasağının kapsamını daha da genişleteceklerinin işaretini verdi.

Hürriyet’e konuşan Koca, “Denetimler biraz gevşediğinde oranlar hemen yükseliyor” derken, “Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Televizyonlarda buzladığımız görüntüleri çocuklara göstermeyelim diyoruz ama restoranda, sokakta sergiliyoruz. Yurtdışında bu kadar açık alanda içilmiyor” dedi.

Koca’nın açıklamalarından bazıları şöyle:

“YURTDIŞINDA BU KADAR AÇIK ALANDA İÇİLMİYOR”

“Biz uygulamada açık-kapalı alan tarifleriyle yol aldık. Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Televizyonlarda buzladığımız görüntüleri çocuklara göstermeyelim diyoruz ama restoranda, sokakta sergiliyoruz. Yurtdışında bu kadar açık alanda içilmiyor. Biz diyoruz ki açık alanlarda değil görünmeyen, izin verdiğimiz kapalı bölümlerde içilmesine izin verelim.”

“NARGİLE DE AYNI”

Restoranlarda, kafelerde sigara içmeyen yüzde 70’i arka tarafta küçük bir yere alıyorsunuz, sigara içen yüzde 30’luk kesime en güzel yeri ayırıyorsunuz. Bundan sonra buralarda kapalı bölümler olacak. Bu da mekânın yüzde 30’unu geçmeyecek. Bir kapıdan direkt girilemeyecek, bir geçiş bölgesi olacak. Havalandırması çok güçlü olacak. Dumanı bölümden dışarı sızmayacak, ruhsatlandırması da özel olacak. Nargile için de aynı şey yapılacak. Açık alanda asla içilmeyecek.”

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