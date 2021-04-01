  • BIST 1.414
  • Altın 451,158
  • Dolar 8,1794
  • Euro 9,6030
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine Katılacak

»
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği Medya Brifinge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da davet edildi.
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine Katılacak

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği Medya Brifinge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da davet edildi.

Bakan Koca, brifingde, Kovid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

Kovid-19 ile Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan DSÖ'nün uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı.

Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde Kovid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri de eşlik ediyor. Bu haftaki brifinge 2021'in "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca yer alacak.

TÜRKİYE'NİN BAŞARILI MÜCADELESİ ETKİLİ OLDU

Koca'nın davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Kovid-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing, bugün 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek canlı yayına DSÖ'nün "Kovid-19 web sitesi" ve sosyal medya hesaplarından erilebilecek.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisin, işlem yaptığı kadını 'öpmesi ve kendisini öptürmesi' rüşvet sayıldı31 Mart 2021 Çarşamba 23:40
  • İmamoğlu: 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım31 Mart 2021 Çarşamba 23:01
  • Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan kritik açıklamalar: Vakaların yüzde 75’i İngiltere mutasyonu taşıyor31 Mart 2021 Çarşamba 22:26
  • Koca: Mutasyon oranı yüzde 75’e ulaştı31 Mart 2021 Çarşamba 22:16
  • Türkiye'de Ağbal kararını duyan kripto paraya koşmuş: Dört kat hacim31 Mart 2021 Çarşamba 21:46
  • Ahmed Arif’in Sur’daki yıkık evi 'Ahmed Arif’in Hasreti' belgeseli ile ortaya çıktı31 Mart 2021 Çarşamba 21:32
  • Baz istasyonu için izinsiz ağaç kestiler, onlarca kaplumbağa öldü31 Mart 2021 Çarşamba 21:29
  • AKP’den ‘Bahçeliye yanıt’ gibi AYM açıklaması: AYM'ye saldırmak!...31 Mart 2021 Çarşamba 21:21
  • Bahçeli'den 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' çağrısı!31 Mart 2021 Çarşamba 21:20
  • Bahçeli’yi ifadeye çağıran hakim hakkında inceleme başlatıldı31 Mart 2021 Çarşamba 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti