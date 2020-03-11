  • BIST 100.966
  • Altın 328,633
  • Dolar 6,1925
  • Euro 6,9802
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Konusunda Risk Ciddi

»
Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Konusunda Risk Ciddi
Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Konusunda Risk Ciddi

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alındı.

BAKAN KOCA: RİSK CİDDİ

Bakan Koca, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir." dedi.

Okulların tatili konusunun toplantının gündeminde yer almadığını ifade eden Koca, "Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ilaç stoklarına ilişkin soruya, "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok." yanıtını verdi.

BAKAN ERSOY: 15 NİSAN HASSAS TARİH

Bakan Ersoy ise "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor." diye konuştu.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarının da nisan sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi. 

BAKAN PEKCAN: FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Ticaret Bakanı Pekcan da "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelemesine karar verildiğini belirterek, "Resmi duyuruları yapacağız." dedi.

Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Pekcan, "2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık." diye konuştu.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Rejim ateşkese uymazsa daha ağır bir karşılık veririz11 Mart 2020 Çarşamba 12:59
  • Son Dakika Haberi: Kadir Has Üniversitesi’nde corona virüsü tatili11 Mart 2020 Çarşamba 12:35
  • Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir11 Mart 2020 Çarşamba 11:29
  • Erdoğan'dan Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına ilişkin açıklama11 Mart 2020 Çarşamba 11:21
  • Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı11 Mart 2020 Çarşamba 10:55
  • Pentagon: Türkiye S-400’leri geri vermezse Patriot alamaz11 Mart 2020 Çarşamba 10:52
  • İlk Koronavirüs vakası açıklandı, İstanbullular sokağa maskeyle çıktı11 Mart 2020 Çarşamba 10:49
  • Türkiye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi11 Mart 2020 Çarşamba 09:51
  • SonDakika: Sağlık bakanı açıkladı: Türkiye'de Corona virüs görüldü11 Mart 2020 Çarşamba 00:56
  • Türkiye'de Aile hekimleri: Elimizde koronavirüs tanı kiti yok, bulaşmasını önleyecek koruma malzemeleri de verilmedi10 Mart 2020 Salı 22:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti