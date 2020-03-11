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Türkiye Sağlık Bakanı Koca Ülkedekı İlk Koronavirüs Vakasını Açıkladı

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Türkiye Sağlık Bakanı Koca Ülkedekı İlk Koronavirüs Vakasını Açıkladı
Türkiye Sağlık Bakanı Koca Ülkedekı İlk Koronavirüs Vakasını Açıkladı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye saati ile 01.00 sıralarında basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YURT DIŞINA ÇIKMAYALIM"

Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir." diye konuştu.

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