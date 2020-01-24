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Türkiye Sağlık Bakanı'ndan Corona virüsü açıklaması: Çinli turist iyi, ambulansla ülkesine gönderdik

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Türkiye Sağlık Bakanı'ndan Corona virüsü açıklaması: Çinli turist iyi, ambulansla ülkesine gönderdik
Türkiye Sağlık Bakanı'ndan Corona virüsü açıklaması: Çinli turist iyi, ambulansla ülkesine gönderdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkıp dünyada yayılmaya başlayan Corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Çin uyruklu bir turistin karantinaya alınması üzerine çıkan haberlerle ilgili konuşan Koca, Wuhan kentinden İstanbul'a gelen yolcu kadının şikayetleri nedeniyle seyahat öyküsü göz önünde bulundurularak izolasyonda tutulduğunu söyledi. Koca, hastanın genel durumunun iyi olduğunu, bu sabah ambulans uçakla ülkesine gönderildiğini söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. DSÖ bu virüsle ilgili uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmek içine erken olduğunu bildirdi ancak biz virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine Bilim Kurulu'nu toplayarak toplantı yaptık. Kurumun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. 

Hastalığı uluslararası kuruluşlarla birlikte yakından takip ediyoruz. Korunma ve kontrol önlemeriyle ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayınladık. Liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol mekanizmasını devreye soktuk. Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den ülkemize giren yolcuların termal kameralarla taranmasına başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık.

Sıradan bir grip de benzer bulgulara nedne olabilir. Basın mensuplardan istirhamımız şüpheli durumlarda acele haberler yapılmamasıdır. Halk sağlığını ilgilendiren her konuda açık şekilde kamuoyuna uyarılarımızı yapıyor olacağız.

Bildiğiniz gibi Çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle Wuhan'dan geldiği öğrenilen bir kişi diğer hastalardan izole edildi. Dünden beri bilgi kirliliği oluştu. Çift olduğu söylendi. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsü nedeniyle şüpheli durum olarak teyit ettik. İzolasyon odasında gözlem altına alındı.Hastanın çinden birlikte seyahat ettiği diğer yolcularda herhangi bir belirti görülmedi. Diğer yolcular uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu ise her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte bizim şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebini gerçekleştirdik, bu sabah sağlık personelimizle birlikte ülkesine gönderdik."

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