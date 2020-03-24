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Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için harekete geçti

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Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için harekete geçti
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için harekete geçti

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın Aşı Enstitüsünün, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19’a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır.” dedi.

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