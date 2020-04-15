Türkiye Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 4281 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "875'i son 24 saatte olmak üzere 5674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadesinde bulundu.
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