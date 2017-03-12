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Türkiye Şam'daki bombalı saldırıyı kınadı

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Türkiye Şam'daki bombalı saldırıyı kınadı
Türkiye, Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab Musalla bölgesinde dün düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab Musalla bölgesinde dün düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Şii inancı mensuplarınca kutsal kabul edilen mekanları ziyaret edenleri hedef alan, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı kuvvetli ifadelerle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.​" ifadesi yer aldı.

Bab Musalla es-Sağir mezarlığı yakınında dün düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 41 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal, kutsal mekanları ziyarete giden Iraklı vatandaşları taşıyan otobüsün patlayıcılarla hedef alındığını, ilk belirlemelere göre 40 Iraklının hayatını kaybettiğini, 120'sinin yaralandığını açıklamıştı.

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