“Türkiye Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Türkiyeli Sanatçılar adına Gülay Yüksel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Dünyada İlk 500 Üniversite Arasında Yerini Alacak

Serginin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi olarak 1988 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlandığını ve bugün itibariyle eğitimde başarılarla dolu 31 yılı geride bıraktıklarını belirterek, bu coğrafyada eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat denildiğinde akla Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelmekte olduğunu ve üniversite olarak dünya üniversiteleri ile yarıştıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından 2018 yılında uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde 1200 üzerinde yayın yapıldığını, amaçlarının dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmek olduğunun altını çizerek, buu yolda tüm akademisyenler olarak emin adımlarla ilerlemekteyiz dedi.

Prof.Özkul; “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi“ ni Hayata Geçirdik.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “2-102 yaş arası bireyler için üniversite eğitimi stratejimize uygun olarak, formal üniversite eğitimine devam eden Yakın Doğu Üniversitesi ve kardeş Üniversite Girne Üniversitesine ek olarak 2018-2019 Öğretim döneminde 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni, Haziran ayında ise Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” eğitim-öğretim hayatına başladı”dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Erasmus Programı Kapsamında Bu Yaz 22 Ülkeden 61 Öğrenciyi Ağırladı

Sayıları 60’ın üzerinde olan öğrenci kulüplerimiz aracılığıyla tüm dünya ile staj ve araştırma değişim programlarını sürdürmekteyiz diyen Prof. Dr. Özkul, bu yaz dönemi içerisinde 22 Ülkeden 61 öğrencinin Yakın Doğu Üniversitesi’nde değişim programları sayesinde bulunduğunu belirterek bu yıl ilk defa Erasmus Programı kapsamında Litvanya’ya 2 öğrenci gönderdiklerinin altını çizdi. Güz dönemi içerisinde ise akademisyen değişiminin başlayacağını vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi’yle birlikte Girne Üniversitesi Dr Suat Günsel Hastanesi ve Diş Hastanesi dahil olmak üzere 5 hastane ile toplumumuza ve bölgeye dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktayız diyen Prof. Dr.Özkul, 20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarı ile “Bilim Üreten Kampüs” misyonuyla son üç yılda kendi öz kaynaklarımızla desteklediğimiz BAP tarafından 380 araştırma projesi kabul edilmiş ve bunların 120’si tamamlanmıştır dedi.

CERN projesine Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC olarak dahil olmak üzere çalışmaların başlatıldığını belirten Prof. Dr. Özkul, RA-25 ve RA-27 güneş enerjili araba projesi, Robotik Futbol Takımı, Teknoloji Transfer Ofisi NERITA ve sanattaKıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi ile tüm Türki Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarıyla, Türkiye’yi Kuzey Kıbrıs’ta bir “Sanat Köprüsü”yle buluşturuyoruz dedi.”

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitimde Elde Ettiği Başarıları Yanı Sıra Sanat Alanında da Faaliyetlerine Hız Vererek Bir Kuşun İki Kanatı Misali Bilim ve Sanatı Birleştirmiştir.

İnsanların tarih öncesi çağlardan itibaren kendilerini ifade etmek için çeşitli yollar kullandıklarını, mağaraların duvarlarına çeşitli resimler çizdiklerini, çeşitli heykeller yaparak kendilerini ve yaşamlarını anlatmaya tarih boyunca devam ettiklerini, yazıyla birlikte bu sefer de yazılı belgelerle yaşamlarını kendilerini ifade ederek kayıt altına almaya başladıklarının altını çizen Prof. Dr. Özkul, bu eserler ve belgeler olmasaydı geçmişte insanların neler yaptığı konusunda insanlık bilgi sahibi olamayacaktı. Bu eserlerin günümüze taşınmasında müzecilik ve müzelerin büyük önemi olduğu gibi müzeciliğin başlatılmasını sağlayanları da unutmamak gerekir dedi.

Mustafa Kemal Atatürk; “Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir”

Dünyada müzeciliğin ilk örneklerini, Roma İmparatorluğu zamanında, görmek mümkündür diyen Özkul, Romalı askerler savaşlarda elde ettikleri ganimetleri sergilemekteydiler. Romalılar devrinden itibaren müzecilik çeşitli evreler geçirmiş ve müzeler günümüzde geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurulan yerler olmuştur. “Sanat ise insanların birbirlerini anlamaları içindir. Yaşadığımız dünyayı farklı duygularla anlatan başka bir dünyadır. Toplumsal ve evrensel barışı gerçekleştirmek içindir. Sanatın, toplumda ilerlemesini ve önemini Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözleri en iyi şekilde ifade eder. Sanat yaratıcılıktır, insanın beğenisini geliştirir ve toplumlar sanata verdikleri önem kadar gelişirler.

Yakın Doğu Üniversitesi Müze Sayısını 7’ye Yükseltti

Prof.Dr. Ali Efdal Özkul; “Bizler Yakın Doğu Ailesi olarak bilime verdiğimiz önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem vermekteyiz. İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdiğimiz üç müzemiz (Kıbrıs Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi) Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve sanatla dolu zamanlar geçirmelerini sağlamaktadır.

Modern Sanat Müzesi 15 Kasım 2020’de 20 Bin’den Fazla Eserle Sanatseverlerin Hizmetine Açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken KKTC’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamaya çalışmakta olduklarının altını çizen Prof. Dr. Özkul, bugün 14 Türki Cumhuriyet ve toplulukları yanı sıra Balkan ve Orta Doğu coğrafyasında Yakın Doğu Üniversitesi kadar KKTC’nin de tüm detayları ile bilinmekte ve takip edilmekte olduğunu söyledi. Şu ana kadar Modern Sanat Müzesinin envanterinde plastik sanatların çeşitli sanat dallarında 12.000 civarında eser bulunmakta ve müze 15 Kasım 2020 yılında yeni binasına taşındığında hedeflenen rakam olan 20.000 eserin aşılacağının aşikar olduğunu belirten Prof. Dr. Özkul, tüm bu çalıştaylara katılan sanatçılarımız ise müzemizin temelinde emekleri olacağından dolayı müzemizin yeni binasının açılışına kadar hepsinin adları kurucular arasında yer alacaktır dedi.

“Bu Büyük Projenin Bir Parçası Olmaktan Dolayı Çok Mutluyuz”

Serginin açılışında Türkiyeli Sanatçılar adına konuşan Ressam Gülay Yüksel ise; “Bu gün Türkiye’den birlikte geldiğimiz dört sanatçı arkadaş ile Yakın Doğu Üniversitesi Modern Sanat Müzesi için yaptığımız resimlerimizle bir sergi açıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu büyük projesinin içinde olmaktan dolayı mutluyuz. Bu projenin tamamlanması halinde bu anlamda en büyük Modern Sanat müzesi olacak. Bu projenin içinde olmaktan ötürü onur duyuyoruz. Burada bulunduğumuz süre içinde diğer katılımcı sanatçı arkadaşlar ve eserleri ile tanışma şansımız oldu. Hepsini selamlıyoruz. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e ve bizi ağırlamak için gayret gösteren bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Umarım Modern Sanat Müzesi’nin açılışında tekrar görüşürüz dedi.” dedi.

Bakan Taçoy; “Suat Günsel Toplumların Birbirini Anlayışla Karşılayabileceği O Yakınlaşmanın İlk Önce Sanat ve Kültürden Geçeceğini Herkese İspat Etmiş Durumda.”

Serginin açılış töreninde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise; “Biz hala daha medeniyeti savunan, medeniyetin öncüsü olan ülkelerde dahi şu küçücük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin soyutu somuta çevirdiği noktadaki görüşünü dünyaya anlatamadık. Bunu entegrasyonların olduğu süreç içerisindeki aşamaları kaydederek belki bir yerlere varırız düşüncesi içerisindeyim. Yakın Doğu Üniversitesi entegrasyonların ilk gerçekleşecek yerinin kültür ve sanatsal anlayışla olabileceğini ve bu entegrasyonun ve birbirini anlayışla toplumların birbirini anlayışla karşılayabileceği o yakınlaşmanın ilk önce sanat ve kültürden geçeceğini herkese ispat etmiş durumda“ dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kürsüden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin inşaatını göstererek; belki herkese göre bir hayaldi ama karşınızda duran ve göğe doğru yükselen demirlerin o soyutun somuta dönüşeceği nokta olduğunu belirterek, Dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bakışı farklı olsa da ve buradaki eğitimi dahi göz ardı etmeye çalışsa da bunları aşmanın zamanı geldiğini bir kez daha ispat edilmiş olduğunun altını çizdi.

Hasan Taçoy; Eğitimin, Sanatın, İlimin ve Sağlığın Yaşandığı Yer Oldu Yakın Doğu Üniversitesi

Bakan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitime, sanata, ilime, Ar-Ge’ye ve sağlığa verdiği önemle bir üniversitenin verebileceği her şeyi sunduğunu belirterek, bir noktaya gelindiğinde işte eğitimin ve o güzelliklerin yaşandığı yer olduğunu vurguladı.

Taçoy, Prof. Dr. Özkul’un konuşmasına değinerek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri ile yarıştığına inanmadığını, onlardan çok önde olduğuna inandığını söyleyerek, çünkü böyle bir güzellik yok. Bu yapılan güzelliklerin göz ardı edilmemesi, dünyanın bu güzelliğe ayrıca bir önem vermesi noktasında tekrar kutlarım dedi.

Düşünce özgürlüğünü savunan ülkeler ve o özgürlüğün devamı yolunda baskı yapan ülkelerin artık sanatla olan ve özgürce hareketini sergileyen sanatçılarımızın da eserlerini gelip bu diyarlarda görme şansını elde edecekler ve sadece bir değil belki de bin 500 sanatçının değişik zamanlarda sergilenecek olan resimleri ve diğer akademisyenlerimizin sergilemiş olduğu ilim irfan yolunda tüm hareketlerini şu küçücük ülkeden, kendi içinde yaratmış olduğu değerden Yakın Doğu Üniversitesi , Girne Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerini bir kez daha anlamış olacaklarını vurguladı.

Sanatçılara Plaket Takdimi Yapıldı…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Türkiyeli Sanatçılar Gülay Yüksel, Gülümay Çıraz, Murat Tefek ve Durmuş Ali Akça’ya teşekkür belgeleri takdim edildi.

Sergiler Gezildi…

Daha sonra Türkiyeli Sanatçılar resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, 17 Elül 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.