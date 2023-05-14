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Türkiye sandık başında… Dünya medyası gelişmeleri böyle aktardı: Erdoğan’ın geleceği…

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Aylardır beklenen 14 Mayıs geldi çattı... Bugün Türkiye'de oy verme işlemleri devam ederken, son dönemde seçimlerle ilgili detaylı ve kapsamlı analiz ve yorumlar paylaşan Dünya basını bugün dikkat çekici başlıklar kullandı.
Türkiye sandık başında… Dünya medyası gelişmeleri böyle aktardı: Erdoğan’ın geleceği…

Türkiye bugün sandık başında… Son haftalarda uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşlarının Türkiye’deki seçimlerle ilgili kapsamlı analizler bugün de devam etti… Birçok medya kuruluşu oy verme işlemlerinin başlamasıyla birlikte çarpıcı başlıklarla gelişmeleri aktardı…

REUTERS: ERDOĞAN’IN 20 YILLIK İKTİDARINI BİTİREBİLİR

Sandık başlarından paylaştığı fotoğraflarla kapsamlı analizler yayınlayan İngiliz haber ajansı Reuters, “Türkiye, Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarını bitirecek kritik seçimde oy veriyor” başlığını kullandı.

Daren Butler imzalı haberde, “Yıllarca süren ekonomik kriz Erdoğan’a desteği azalttı. Usta bir seçim kampanyacısı olan Erdoğan’ın sadık bir kitlesi var” denildi. Haberde anketlerde Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu da belirtildi.

14 Mayıs seçimleri uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı.

“BİR DEVRİN SONU MU”

Haberde, “Türkler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koltuğundan indirebilecek ve hükümetinin giderek artan otoriter rejimine son verebilecek olan ve modern Türkiye’nin 100 yıllık tarihinin en önemli seçimlerinden birinde oy veriyor. Oylama sadece Türkiye’yi kimin yöneteceğini değil nasıl yönetileceğini de belirleyecek” denildi. Haberde mecliste de sıkı bir yarışın olduğuna dikkat çekildi.

Reuters, kapsamlı bir haber yayınladı.

Diyarbakır’da bazı seçmenlerle konuşan Reuters, bazı seçmenlerin Erdoğan’a bazılarının ise muhalefete oy verdiğini aktardı. Haberde, “Diyarbakır’da sandık başlarında kuyruklar oluştu” yorumu yapıldı. Reuters’taki haberde, “Bir devrin sonu mu” başlığı da yer alırken, “69 yaşındaki Erdoğan en zorlu siyasi sınavdan çıkmak için savaşıyor” denildi.

“ERDOĞAN’IN GELECEĞİ MEVZUBAHİS”

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de bugün oy verme işleminin başladığı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi ile ilgili dikkat çekici bir haber yayınladı… Haberde “Türkiye’de son durum: Keskin bir şekilde bölünen oylarla Erdoğan’ın geleceği mevzubahis” başlığı kullanıldı.

Bloomberg, internet sitesinin manşetine Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerini taşıdı.

Seçimler için, “Türkiye’de bir nesildir yapılan en kritik seçim. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın giderek artan otoriter rejiminin 30 yıla uzatılması oylanacak” denildi. Türkiye’nin uluslararası camiada birçok rolü olduğuna dikkat çekilirken ülke içinde ise ekonomik krizin yaşandığı hatırlatıldı.

FT: ERDOĞAN’IN EN ZOR SINAVI

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, “Erdoğan en zorlu sınavıyla karşı karşıyayken Türkiye sandıklara gidiyor” başlığını kullandı.

Financial Times’taki haberde, bu seçimin Erdoğan’ın en kritik seçimi olduğu belirtildi.

Financial Times’taki haberde Türkiye’nin en kritik seçimi olacağı belirtilirken, “Uzun süredir ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan, birleşmiş bir muhalefeti yöneten Kemal Kılıçdaroğlu’nu savuşturmak için çalışacak” denildi.

Haberde, “Son kampanyasını Ayasofya Camisi’nde yapan Erdoğan halen muhafazakar seçmenler arasında ve Anadolu’nun kalbinde popüler” yorumu yapıldı.

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