  • BIST 5.261,41
  • Altın 1113.592
  • Dolar 18.888
  • Euro 19.9805
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Türkiye seçime doğru ...Millet İttifakı adayı hazır...

»
Millet İttifakı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık
Türkiye seçime doğru ...Millet İttifakı adayı hazır...

Millet İttifakı’nın 'cumhurbaşkanı adayı' gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıda yeniden bir araya gelme kararı alındı. Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından liderlerin imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" denildi. Liderlerin kendi partilerinin yetkili kurullarını aday konusunda bilgilendirmelerinin ardından nihai karar 6 Mart Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak.

12’nci toplantı için saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi’ne geldi.

Kulis: Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuldu

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun isminin adaylık için konuşulduğu, ancak Akşener'in kararı partisinin yetkili kurullarıyla görüştükten sonra açıklayacağını söylemesinin ardından 6 lider tekrar bir araya gelmek üzere anlaştı. 

 

6 liderden ortak açıklama

Altı siyasi partinin ortak imzasıyla  Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de seçim... Altılı Masa aday için toplandı: Masada hangi isimler var?02 Mart 2023 Perşembe 15:26
  • Deprem bölgesinden hava yoluyla 618 bine yakın kişi tahliye edildi02 Mart 2023 Perşembe 15:12
  • Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Adayını Bugün Belirliyor02 Mart 2023 Perşembe 14:07
  • Deprem sonrası İstanbul'dan göç zirveye çıktı02 Mart 2023 Perşembe 13:17
  • Yıkılan apartmanın sorumlusu kaçmak isterken yakalandı...02 Mart 2023 Perşembe 13:15
  • Türkiye’yi sarsan depremlerle ilgili kan donduran veri: Tarihte eşi benzeri yok02 Mart 2023 Perşembe 10:58
  • Türkiye’de seçim hazırları başladı: Sandık kurulları için yazı gönderildi01 Mart 2023 Çarşamba 21:20
  • Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem01 Mart 2023 Çarşamba 20:54
  • Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'reklam videosu' için özür diledi01 Mart 2023 Çarşamba 18:22
  • Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi01 Mart 2023 Çarşamba 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti