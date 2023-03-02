Türkiye seçime doğru ...Millet İttifakı adayı hazır...

Millet İttifakı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık

Millet İttifakı’nın 'cumhurbaşkanı adayı' gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıda yeniden bir araya gelme kararı alındı. Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından liderlerin imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" denildi. Liderlerin kendi partilerinin yetkili kurullarını aday konusunda bilgilendirmelerinin ardından nihai karar 6 Mart Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak.

12’nci toplantı için saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi’ne geldi.

Kulis: Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuldu

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun isminin adaylık için konuşulduğu, ancak Akşener'in kararı partisinin yetkili kurullarıyla görüştükten sonra açıklayacağını söylemesinin ardından 6 lider tekrar bir araya gelmek üzere anlaştı.

6 liderden ortak açıklama

Altı siyasi partinin ortak imzasıyla Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."