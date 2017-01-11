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Türkiye siber tehdit altında

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Türkiye siber tehdit altında
Türkiye'de 2017 yılı için ekonomi ve bankacılık sektörüne yönelik siber saldırılan artacağı bildirildi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) Ekim -Aralık dönemini kapsayan, geçen yılın genel değerlendirmesini ve 2017’ye ilişkin projeksiyonları da içeren Siber Tehdit Raporu’nu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl Avrupa’da fidye yazılım ve online bankacılık saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Rapora göre, bu yıl Türkiye konomisine ve bankacılık sektörüne yönelik ilk zararlı mobil yazılım Tordow’un yeni sürümünün dünya online bankacılık sistemini etkilemesi bekleniyor.

2017’de özellikle kurum 2-posta dolandırıcılığının ve SWIFT saldırılarının artacağı tahmin ediliyor. Bu yöntemlerle siber korsanlar, kurumların özellikle finansal yazışmalarını takip edip kendilerine mal veya para yönlendirebiliyor.

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