Türkiye sınıra yürüyen Suriyelilerden Türkiye'ye 'hain' tepkisi

Görüntülerde kalabalık grubun Türkiye sınır kapısına kadar geldiği ve burada Türkiye güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği görülüyor.

Suriye'de cihatçıların elindeki tek büyük kent olan ve Rusya destekli Suriye ordusunun son günlerde operasyonlarını sıklaştırdığı İdlib'de toplandığı belirtilen kalabalık bir grubun Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bab-El Hava'dan Türkiye'ye geçmeye çalıştığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda kalabalık grubun sınır kapısına kadar geldiği ve burada Türkiye güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği görülüyor.

Suriyeli gazeteci Muhammed Hasan ise jandarmanın Suriyelilere ateş açtığını iddia etti.

Gazeteci Ali Örnek, "Türkiye’nin kendilerini korumamasından şikayetçi ÖSO mensupları ve destekçileri “Hain Türkiye” sloganlarıyla Bab el- Hava kapısından geçip Türkiye’nin Cilvegözü kapısına girmeye çalışmış. Bu arada Suriye tarafında dalgalanan bayrak El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam’ın" diye yazdı.

120 kişi bunun hakkında konuşuyor

Hasan Sivri ise, "Şu hale bak: Hatay sınırında bulunan Bab Al-Hava sınır kapısının Suriye tarafında yüzlerce kişi 'Hain, hain, hain; Türk ordusu hain' sloganı atıyor. Sınırın açılmasını veya Rus bombardımanın durdurulmasını istiyorlar" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Güvenlik analisti Metin Gürcan da, "Rusya ve Esad güçleri İdlib güneyinde askeri baskıyı arttırdıkça sınırlarımıza yönelik sığınmacı hareketliliği artacak...Binlerce Suriyeli sınır kapılarımızda" değerlendirmesinde bulundu. (ARTIGERÇEK)