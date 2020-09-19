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Türkiye sınırında ABD ve Yunanistan'dan askeri tatbikat!

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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Yunanistan ve ABD birliklerinin tatbikat görüntüleri paylaşılırken tatbikat, Türkiye sınırına 100 kilometre mesafedeki İskeçe'de yapıldı.
Türkiye sınırında ABD ve Yunanistan'dan askeri tatbikat!

Yunanistan ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın İskeçe Kayalar (Petrohori) Köyü civarındaki askeri bölgede tatbikat yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Avrupa'daki (United States Army Europe) askeri güce bağlı tankçı birliğin katılımıyla, 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen tanklar arası tatbikat-yarış sona erdi. Tatbikat yapılan bölgenin sınıra yaklaşık 100 km olduğu belirtildi.

BATI TRAKYA'DA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Batı Trakya'da ilk kez gerçekleştirilen yarış tatbikatına, Yunan Ordusu Leopard 2A6 HEL tanklarıyla katılırken, ABD'nin Avrupa'daki askeri güce bağlı tankçı birliği ise M1A2 ABRAMS tankları ile katıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta küçük ölçekli taktik, atış tekniği ve zırhlı tankların teknik konularına odaklanan ölçülebilir objektif kriterlere sahip operasyonel prosedürler de değerlendirildi.

TANKLARLA YETENEK YARIŞI YAPTILAR

Yarış tatbikatında, her mürettebatın becerilerinin bireysel derecelendirmesine ve özellikle de savaş mürettebatının atışlarının doğruluğuna bağlı olarak testler değerlendirildi. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı.

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