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Türkiye Sınırında Gerginlik Tırmanıyor

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Türkiye Sınırında Gerginlik Tırmanıyor. ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi.
Türkiye Sınırında Gerginlik Tırmanıyor

ABD'ye ait "ARC Independence" isimli askeri nakil gemisinin Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na vardığı açıklandı. "Atlantic Resolve" askeri tatbikatına destek amacıyla çok sayıda helikopter ve askeri araç taşıyan geminin Türkiye'ye yalnızca 40 km uzaklıktaki Dedeağaç Limanı'na gelecek tek nakil gemisi olmadığı, askeri malzeme nakli için başka gemilerin de ilerleyen günlerde limana geleceği bildirildi.

"Evros-news" haber portalının haberine göre, "ARC Independence", "Atlantic Resolve" isimli askeri tatbikata destek amacıyla çok sayıda helikopter ve askeri araç taşıyor.

ABD'YE AİT HELİKOPTERLERİ YÜKLEYECEK

Yükünü ilerleyen günlerde limana indirmesi beklenen geminin, daha sonra bölgeden ABD'ye transfer edilecek araçları ve Romanya'dan Dedeağaç Limanı'na gelen ABD'ye ait helikopterleri yükleyeceği belirtildi.

 

Haberde, "ARC Independence" isimli geminin, ABD Askeri Kuvvetlerine ait araçları bölgeye getirmek ve bölgeden geri götürmek üzere Dedeağaç Limanı'na gelecek tek nakil gemisi olmadığı, askeri malzeme nakli için başka gemilerin de ilerleyen günlerde limana geleceği ifade edildi.

ABD'NİN YUNANİSTAN'DA ARTAN ASKERİ VARLIĞINA BÖLGEDEN TEPKİ GELDİ

ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığı artış gösterirken "ABD-Yunanistan Anlaşması'na ve Dedeağaç'taki Üsse Karşı Mücadele Komitesi", Dedeağaç'ta düzenledikleri etkinlikte, Yunanistan ve ABD'nin son dönemdeki askeri yakınlaşmasına tepkilerini dile getirdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, çevre illerden de katılımla Dedeağaç Tiyatro Salonu'nda bir araya gelen yüzlerce kişinin, bölgenin ABD ve NATO'nun kullanımına açılmasını protesto ettiği kaydedildi.

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