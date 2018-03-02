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Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

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Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askeri tutuklandı
Konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi...

Yunanistan'ın sınırdaki Kastanies Karakolu'nda görevli iki asker iddiaya göre devriye gezerken yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçti. Yunan askeri savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık iki askerin “Askeri casusluğa teşebbüs etmek” ve “Askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanmasını istedi.  İki asker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı 'nda görevli Yunan askerlerin yolunu kaybettiği belirtiliyor.

Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi.

Türk askerleri, 2 Yunan askeri gözaltına aldı. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu’nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

Gözaltında bulunan 2 Yunanlı askerle ilgili soruşturma yürütülürken, konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi.

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