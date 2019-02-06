“Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı”nın Limasol tanıtımı yapıldı

Abdullah Korkmazhan’ın, Türkçe baskısını Mart 2017'deyayınladığı "Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı" adlı kitabının Yunanca baskısının Limasol tanıtım etkinliği dün akşam Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’nde (Cyprus University Of Technology) gerçekleştirildi.

Proodeftiki Öğrenci Örgütü tarafından organize edilen etkinlikte, gazeteci Sakis Stylianou, eski Mağusa Belediye Başkanı Yiannakis Skordis ve Türkolog Maria Siakalli konuşmacı olarak yer aldı.

Kitabın tanıtımı için önümüzdeki aylarda Larnaka ve Baf başta olmak üzere diğer şehir ve bölgelerde de tanıtım etkinlikleri düzenlenecek.