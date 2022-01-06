Türkiye Süper Kupası Beşiktaş' ın

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Son olarak 2006 yılında bu kupaya uzanan siyah-beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde 16 yıllık Süper Kupa özlemine son verdi.

GOL ATIBA'DAN...

33. dakikada iyi paslaşarak Antalyaspor ceza sahasına gelen Beşiktaş'ta Atiba takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL YİNE ATIBA BU SEFER KENDİ KALESİNE...

74. dakikada Antalyaspor, Atiba'nı kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. 1-1

Siyah-beyazlı ekip, 120 dakikası 1-1'lik eşitlikle noktalanan mücadelede penaltı vuruşları sonunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda kazanılabilecek üç kupayı da kazanmış oldu.

Maçın oyuncusu Atiba

Turkcell Süper Kupa 2021'de maçın oyuncusu Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson seçildi. Maçın ardından Kanadalı oyuncu ödülünü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir'in elinden aldı.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynandı.