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Türkiye-Suriye görüşmesine Şam’dan üst düzey yorum geldi

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Moskova'nın arabuluculuğuyla önceki gün Türkiye ve Suriye'den üst düzey isimlerin görüşmesi dünya medyasında gündem oldu. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
Türkiye-Suriye görüşmesine Şam’dan üst düzey yorum geldi

Türkiye ile Suriye arasında yıllardır devam eden gerilimde yumuşama süreci dün başladı… TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla dün Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Suriye’den ilk açıklamalar da geldi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada savunma bakanlarının görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA bakanlığın açıklamasını yayınlarken, “Taraflar birçok konuyu tartıştı. Görüşme pozitif geçti” denildi.

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