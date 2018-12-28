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Türkiye - Suriye savaşı kapıda mı? "Suriyeli muhalifler ve Türk ordusu Menbic'e operasyon başlattı"

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Türkiye - Suriye savaşı kapıda mı? "Suriyeli muhalifler ve Türk ordusu Menbic'e operasyon başlattı.
Türkiye - Suriye savaşı kapıda mı? "Suriyeli muhalifler ve Türk ordusu Menbic'e operasyon başlattı"

Katar'ın Halic Online gazetesine göre "Suriyeli muhalifler ve Türk ordusu Menbic'e operasyon başlattı."

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Haberi, Türkiye destekli "Ulusal Kurtuluş Ordusu" adlı silahlı gruba dayandırıyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye girecekti Suriye ordusu girdi: Suriye ordusu Menbiç'te

Kaynak: Türkiye girecekti Suriye ordusu girdi: Suriye ordusu Menbiç'te

Reuters’ın haberine göre açıklamada, “Menbiç’e bayrağımızı diktik” dendi.

Suriye ordusu, Menbiç’te yaşayanların güvenliğini garanti ettiği ettiğini duyurdu.

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Son olarak YPG ‘Türk tehlikesi’ne karşı, çekildiği bölgelerin kontrolünü alması için Suriye ordusuna çağrıda bulunmuştu.

YPG’nin siyasi kanadı Şam’a heyet göndererek koruma istemişti.

Türkiye, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı adını verdiği harekatlarla Suriye’deki YPG hedeflerini vurmuştu. Türkiye, PKK’nın Suriye kolu saydığı YPG’nin elindeki Menbiç çevresine ÖSO birliklerini sevk etmişti.

Kaynak: Türkiye girecekti Suriye ordusu girdi: Suriye ordusu Menbiç'te

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