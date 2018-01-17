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Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik sürüyor

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Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik sürüyor
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin’e operasyonunun "her an başlayabileceği" yönündeki açıklamasının ardından gözler Türkiye-Suriye sınırına çevrildi. Konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda da ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin Afrin'e operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermesinin ardından Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik sürüyor. Çeşitli kentlerden sınır hattına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye'ye komşu Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor.

İlçeye ulaşan askeri konvoyların güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendirildikleri bildirildi. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede güvenlik önlemleri de artırıldı.

Azez'de hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin de dahil olacağını açıklamasının ardından Afrin ile sınır komşusu olan Azez'de hareketlilik arttı. Buradaki Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Türkiye'nin başlatacağı operasyon için alarma geçtiği belirtiliyor.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel Tugay Komutanı Rashid Zamud Abo Fateh, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yapacağı Afrin operasyonuna tüm güçleriyle destek vereceklerini söyledi. Rejimin iç savaşın başlamasıyla birlikte kendilerini dünyaya "terörist" olarak tanıttığını ancak ilk günden itibaren Türkiye'nin sürekli destekçileri olarak Azez'in özgürleştirilmesinde kendilerine destek verdiğini anlatan Abo Fateh, "Türkiye sayesinde bu bölge teröristlerden temizlendi ve savaş durdu. İnşallah daha iyi olur. Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde bu bölgede DEAŞ ve PYD tehdidi vardı. Şu anda her şey çok güzel gidiyor ve daha iyi olmasını umut ediyoruz. Türkiye'ye müteşekkiriz ve Afrin operasyonu için talimat bekliyoruz" dedi.

Sınırdaki hareketlilik ve Afrin'e olası operasyonunun Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarında da ele alınması bekleniyor.

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