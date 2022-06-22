Türkiye tahıl krizi için yoğun diplomasi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye yoğun bir diplomasi yürütüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, savaştan kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi.

Türkiye, Ukrayna’daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.

Türkiye tahıl konusunda sıkı bir trafik yürütüyor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünden bu yana tahıl konusuyla ilgili 3 görüşme yaptı.

Erdoğan dün ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini aktardı. Ayrıca, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü vurguladı.

‘Tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunmalı’

Erdoğan bugün de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini aktaran Erdoğan, Birleşmiş Milletler’le birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını vurguladı.