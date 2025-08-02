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Türkiye tarafından hibe edilen 29 araç, törenle Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi

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Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilen 29 araç, bugün düzenlenen törenle Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Türkiye tarafından hibe edilen 29 araç, törenle Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi

Polis Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “Türkiye- KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni”nde, PGM’ye beşi itfaiye ve 24’ü de salon, pick-up ve SUV tipi olmak üzere 29  araç hibe edildi.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer, PGM’den yetkililer ile diğer yetkililer ve Türkiye’den gelen konuklar katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel, birer konuşma yaptı.

 

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