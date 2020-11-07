Türkiye tarihinde ilk: 16 ay içinde iki Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

Uysal'dan önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da, faiz indirimi konusunda ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Temmuz 2019'da görevden alınmıştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Uysal 'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Alındığı göreve 16 ay önce Erdoğan tarafından getirilen Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Murat Uysal, Erdoğan'ın görevden aldığı ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu. Murat Uysal'dan önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da, faiz indirimi konusunda ters düştüğü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından, 16 ay önce, 6 Temmuz 2019'da görevden alınmıştı.

Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 28. maddesindeki güvenceye rağmen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alınan ilk başkan olurken, yerine 'Erdoğan'ın beklentisine paralel bir şekilde düşük faiz politikasına yakın' bulunan Uysal atanmıştı. Uysal'ın göreve gelmesinin ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 19,75'e indirilmişti.

Uysal'ın 16 aylık görev süresinde politika faizi istikrarlı olarak düşürülürken, Merkez Bankası'nın bu kararı sıkça eleştirildi. 22 Ekim'deki son PPK toplantısında artış beklentisinin aksine politika faizini yüzde 10.25 sabit bırakılınca, Türk Lirası'ndaki değer kaybının hızlandığı eleştirileri yapıldı.

Türk Lirası haftalardır yabancı para birimlerine karşı hemen her gün rekor düzeylerde değer kayıplarına uğradı. Amerikan Doları, TL karşısında son 16 günde yüzde 7,1 değer kazanırken, Euro'daki artış yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistler, Uysal'ın döneminde Merkez Bankası rezervlerinin eridiğine de sık sık dikkat çekiyordu. Türk Lirası'ndaki değer kaybını önlemek için 100 milyar dolardan fazla döviz satışıyla piyasaya müdahale edilmiş, bazı hesaplamalara göre rezervler eksi 50 milyara kadar gerilemişti.