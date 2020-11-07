  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1228 test, 2 yeni vaka

Türkiye tarihinde ilk: 16 ay içinde iki Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

»
Uysal'dan önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da, faiz indirimi konusunda ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Temmuz 2019'da görevden alınmıştı
Türkiye tarihinde ilk: 16 ay içinde iki Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanMurat Uysal 'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Alındığı göreve  16 ay önce Erdoğan tarafından getirilen Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Murat Uysal, Erdoğan'ın görevden aldığı ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu. Murat Uysal'dan önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da, faiz indirimi konusunda ters düştüğü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından, 16 ay önce, 6 Temmuz 2019'da görevden alınmıştı.

Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 28. maddesindeki güvenceye rağmen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alınan ilk başkan olurken, yerine 'Erdoğan'ın beklentisine paralel bir şekilde düşük faiz politikasına yakın' bulunan Uysal atanmıştı. Uysal'ın göreve gelmesinin ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 19,75'e indirilmişti.

Uysal'ın 16 aylık görev süresinde politika faizi istikrarlı olarak düşürülürken, Merkez Bankası'nın bu kararı sıkça eleştirildi. 22 Ekim'deki son PPK toplantısında artış beklentisinin aksine politika faizini yüzde 10.25 sabit bırakılınca, Türk Lirası'ndaki değer kaybının hızlandığı eleştirileri yapıldı.

Türk Lirası haftalardır yabancı para birimlerine karşı hemen her gün rekor düzeylerde değer kayıplarına uğradı. Amerikan Doları, TL karşısında son 16 günde yüzde 7,1 değer kazanırken, Euro'daki artış yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistler, Uysal'ın döneminde Merkez Bankası rezervlerinin eridiğine de sık sık dikkat çekiyordu. Türk Lirası'ndaki değer kaybını önlemek için 100 milyar dolardan fazla döviz satışıyla piyasaya müdahale edilmiş, bazı hesaplamalara göre rezervler eksi 50 milyara kadar gerilemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vedat Milor, ‘Bir aydın olarak iktidara tepkisizliğinizin Hürriyet’te yazmanızla bir alakası var mı’ sorusunu yanıtladı: Güzel bir soru...06 Kasım 2020 Cuma 21:21
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası06 Kasım 2020 Cuma 21:15
  • ‘Süt banyosu’na tutuklama06 Kasım 2020 Cuma 20:47
  • Türkiye'de Son 24 saat: 2 bin 436 yeni hasta, 83 can kaybı; 1914 kişi iyileşti06 Kasım 2020 Cuma 19:49
  • Cumhurbaşkanı Tatar,Ersan Saner’i yarın saat 10.30’da kabul edecek06 Kasım 2020 Cuma 18:31
  • RTÜK'ten bazı dizi ve televizyon programlarına ceza06 Kasım 2020 Cuma 13:52
  • Soylu'dan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama06 Kasım 2020 Cuma 13:51
  • Abdulkadir Selvi elindeki son seçim anketini açıkladı06 Kasım 2020 Cuma 13:04
  • Tacizci hoca hakim karşısında: Ben onu taciz etmedim, o beni taciz etti06 Kasım 2020 Cuma 12:55
  • SON DAKİKA HABERİ: Timur Selçuk vefat etti!06 Kasım 2020 Cuma 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti