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Türkiye Tarım Bakanı tavuk etini çamaşır suyuna basarak deney yapmış

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Türkiye Tarım Bakanı tavuk etini çamaşır suyuna basarak deney yapmış
Türkiye Tarım Bakanı tavuk etini çamaşır suyuna basarak deney yapmış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘son tüketim tarihi geçen tavukların çamaşır suyunda yıkanıp döner yapıldığı’ yönündeki iddia üzerine makamında deney yaptığını söyledi.

Konuyu gündeme getiren Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı (UDOFED) Mehmet Mercan, “Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar” demiş, Pakdemirli de iddiayı reddetmişti.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul ve Aykut Yılmaz’a konuşan Pakdemirli, söylentiler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini arayarak, “Bu ne” diye sorduğunu söyledi.

Erdoğan’a “Benim bildiğim kadarıyla dönerde çamaşır suyundan bir şey elde edilmez ama ben yine de bakayım” dediğini anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti: “Gıda kontrol genel müdürümüz, bu haberi yapan arkadaşı aradı. Adam özür diledi. ‘Sen Türkiye’de bu haberi yaydın. Yaydığına göre bildiğin, neresi varsa söyle, ekiplerimiz hazır. Baskın düzenleyeceğiz’ dedik. ‘Yok hayır’ dedi. Bir yandan da ben, makamda tavuk etlerini çamaşır suyunun içerisine bastırdım, ne olacak diye deniyorum. Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri. Bunlar hazır döner üretiyorlar. İsteniyor ki Türkiye’de bütün döner büfeleri, hazır döner satın alsınlar, yerinden hazırlama yapmasınlar.”

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