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Türkiye Tarım Bakanlığı, KKTC'de 97,2 bin dekar arazi için sulama projesi başlatıyor

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Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, KKTC’de 97 bin 200 dekar araziye sulama suyu sağlayacak projeyi hayata geçirecek.
Türkiye Tarım Bakanlığı, KKTC'de 97,2 bin dekar arazi için sulama projesi başlatıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 44 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 1 milyar 849 milyon liralık "Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2. Kısım" işinde inşaata başlanacak.

Bu kapsamda 97 bin 200 dekar araziye ilk kez sulama suyu iletilecek. Bu projenin su kaynağı için Mersin'de inşa edilen Alaköprü Barajı ve KKTC'deki Geçitköy Barajı kullanılacak.

Proje ile üretimi yapılacak tarımsal ürünler arasında meyve, sebze, yer fıstığı, zeytin, patates, narenciye, nar, enginar ve tahıl (arpa, buğday), yem bitkisi (yeşil ot, silajlık mısır, yonca gibi) bulunuyor.

Sulama inşaatının tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı ve KKTC ekonomisine yıllık 468 milyon lira katkı sağlanacak.

KKTC'DE YAPILAN İŞLER

Öte yandan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin inşaatının "Güzelyurt ve Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Yapıları" işi kapsamında 5 bin 700 metre uzunluğunda 4,2 metre çapında tünel, Geçitköy Terfi Merkezi mekanik elektrik işleri ve 582 metre çelik cebri boru imalatları da tamamlandı. 3,7 kilometre uzunluğundaki Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 1. Kısım işi de bitirildi.

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