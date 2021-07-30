  • BIST 1.387,070
  • Altın 495,40
  • Dolar 8,4150
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık

»
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Marmaris'teki orman yangını ile ilgili, Bakan Pakdemirli, "Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var."dedi.

"Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor"

Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız." dedi.

"THK ile problemimiz yok, olmaz da"

Pakdemirli, "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini başlatıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak." dedi.

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları yürütülüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise açıklamasında, "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmaris’te orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti29 Temmuz 2021 Perşembe 22:19
  • Almanya'dan çok kritik Ziraat Bankası hamlesi29 Temmuz 2021 Perşembe 22:03
  • CHP'li Özkoç: Bakan Soylu'yla görüştüm; yangınların bir sabotaj sonucu çıktığına dair bilgiye henüz ulaşmadıklarını söyledi29 Temmuz 2021 Perşembe 21:28
  • Türkiye'de Koronavirüs | 60 kişi hayatını kaybetti; 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı29 Temmuz 2021 Perşembe 20:46
  • Antalya'daki yangın sürüyor | 3 kişi yaşamını yitirdi; Manavgat Belediye Başkanı, 7-8 mahallenin 'tamamen yok olduğunu' açıkladı29 Temmuz 2021 Perşembe 18:47
  • Pakdemirli: 58 orman yangını meydana geldi; bu yangınların 38 tanesini kontrol altına aldık29 Temmuz 2021 Perşembe 18:39
  • Türkiye’nin güneyi yanıyor!29 Temmuz 2021 Perşembe 17:04
  • Yeni Akit yazarı Dilipak: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu29 Temmuz 2021 Perşembe 14:40
  • Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: AK Parti iktidarını uyarıyorum; hep birlikte acınacak duruma düşeriz!29 Temmuz 2021 Perşembe 14:31
  • İBB’den Kanal İstanbul Araştırması: Yüzde 62.7 ‘israf’ dedi29 Temmuz 2021 Perşembe 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti