Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Marmaris'teki orman yangını ile ilgili, Bakan Pakdemirli, "Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var."dedi.

"Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor"

Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız." dedi.

"THK ile problemimiz yok, olmaz da"

Pakdemirli, "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini başlatıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak." dedi.

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları yürütülüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise açıklamasında, "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor." ifadesini kullandı.