Türkiye Tekvando Federasyonu: Milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başarılı sporcularından Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadaler yer aldı: