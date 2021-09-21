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Türkiye temaslarını tamamlayan Başbakan Saner yurda döndü

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3 gün boyunca Adana, İskenderun, Hayat ve Ankara’da temaslarda bulunan Başbakan bugün saat 10.20’de KKTC’ye geldi.
Türkiye temaslarını tamamlayan Başbakan Saner yurda döndü

Türkiye’deki temaslarını tamamlayan Başbakan Ersan Saner yurda döndü.

3 gün boyunca Adana, İskenderun, Hayat ve Ankara’da temaslarda bulunan Başbakan bugün saat 10.20’de KKTC’ye geldi.

Başbakan Saner, temaslarına cumartesi günü Adana’da başladı. Adana’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen  Başbakan Saner, Gaziler Günü nedeniyle Kıbrıs gazileriyle de görüştü.

İskenderun’a geçen, buradaki ulaşım ve lojistik lokasyonlarında incelemelerde bulunan Saner, ekonomik kuruluşların ve muharip derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Hatay’da da temaslarda bulunan Başbakan Ersan Saner, dün Ankara’ya geçerek, temaslarını burada da sürdürdü.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeye Ankara'da bulunan Maliye Bakanı Dursun Oğuz da katıldı.

Saner ile Oktay görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Saner, basın toplantısındaki açıklamasında, serbest bölge çalışmalarını paylaştıklarını, gördükleri olumlu tavırdan cesaret aldıklarını ifade etmiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise kendi kendine yeten, ekonomisine katma değer yaratan, ilerleyen bir KKTC istediklerini vurgulamıştı.

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