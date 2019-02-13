"Türkiye tercih yapsın"

ABD’nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin NATO’nun tüm ortak füze savunma sisteminin akamete uğratabileceğini söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve parasını da ödemeye başladığı S-400 füzeleriyle ilgili ABD’nin yaptığı itirazlar, verilen güvencelere rağmen devam ediyor. İtirazın nedeni S-400’lerin ABD elektronik sistemlerini taşıyan uçaklar ve radarlarla yan yana bulunmasının askeri açıkları ortaya çıkarma ihtimali.

‘Büyük sorun’

Deutsche Welle’nin sorularını yanıtlayan Hutchison, Ankara ile Moskova arasında savunma alanında artan işbirliğini büyük sorun olarak gördüklerini belirterek “Bir Rus füze savunma sisteminin bir NATO müttefikimizin topraklarında olacak olmasından büyük bir endişe duymaktayız, Füzeler müşterek çalışmayı akamete uğratabilir. Rus füze savunma sistemi, müşterek çalışmamızı sekteye uğratabilir, ittifakımızın güvenlik ve istihbarat sistemlerinde sorunlara yol açabilir” dedi.

“Türkiye’deki sistemlerimizi etkiler”

S-400’lerin alınmasının Türkiye’de bulunduracakları savunma sistemlerini etkileyebileceğini ve Türkiye’nin artık bir tercih yapması söyleyen Hutchinson şöyle devam etti: “Bu çok rahatsızlık verici. Tüm ittifak bu konuda endişeli ve bizler Türkiye’nin doğru kararı almasını, başka bir sistem almasını umut ediyoruz. Türkiye’nin bunu iç ihtiyaç bağlamında istediğini, bağımsızlık kapsamında istediğini biliyoruz ama onlardan bunu tarafsız bir ülkeden ya da müttefik bir ülkeden temin etmesini istiyoruz.”