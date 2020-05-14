Türkiye Tıbbi Malzeme Taşıyan Uçağa İzin Vermedi İddiası

Türkiye’nin, Çin’den Güney Kıbrıs’a tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermediği iddia edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Çin’den Güney Kıbrıs’a, Covid-19’la mücadelede kullanılmak üzere gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan uçağa Türkiye tarafından, hava sahasını kullanım izni verilmediğini iddia ettiler.

Gazete, Türkiye’nin izin vermemesi sonrasında uçağın rota değiştirmek zorunda kaldığını ancak yakıtının yetersiz olması sebebiyle ilk olarak Moskova’ya inmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise olayın doğrulandığı ve Rum Dışişleri Bakanlığı’yla gerekli girişimlerin yapılması adına temasa geçildiği bildirildi.

Bu arada Rum haber kaynaklarına göre uçak on saatlik gecikmeyle dün gece Güney Kıbrıs’a ulaştı.