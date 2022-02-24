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Türkiye TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı: Bir çeşit emperyalist paylaşım savaşının içindeyiz

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Tele 1'de gün ortası programına katılan TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı Ukrayna kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı: Bir çeşit emperyalist paylaşım savaşının içindeyiz

Tele 1'de gün ortası programına katılan TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı Ukrayna kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nalçacı konuşmasında Türkiye'nin bugüne kadar Ukrayna'yla kurduğu askeri ilişkiye ve NATO üyesi olmasına dikkat çekerek yaşananlar karşısında tarafsız olmadığını, olamayacağını söyledi.

Nalçacı şunları söyledi:

Türkiye ne kadar tarafsızmış gibi görünmeye, açıklamalarında dikkatli olmaya çalışsa da bugüne kadar SİHA'ları göndererek, NATO üyesi olarak bu sürecin net bir tarafı olmuştur. Bu noktada olayların gelişimi Türkiye'den, Türkiye sermayesinin kontrolünden çıkmış görünüyor. Gidişata NATO ve Batı emperyalizmi karar verecektir. 

Bir çeşit emperyalist paylaşım savaşının içindeyiz, ya da başındayız. Mesele onun dışında durabilmekte. Bunu da ülkeler arası bir savaş olarak düşünmemek lazım. Bütün emperyalist tekellerin, Rusya da dahil olmak üzere, emekçi sınıflara karşı da bir savaş yürütüyorlar.

(Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisinin 'Türkiye Boğazları kapatsın' çağrısı üzerine) Ukrayna emperyalizmin oyuncağı haline geldi, ciddi bir devlet değil. Batı bu ülkede faşizmi finanse etti, neonazileri destekledi, provokasyon amacıyla kullandı. O yüzden Boğaz meselesi pek ciddiye alınacak bir şey değil. İktidar da ciddiye almamıştır. Öte yandan eğer NATO, ABD, AB'den böyle bir baskı gelirse Türkiye bir yerden sonra direnemez. Burada bir NATO provokasyonu vardı, o işliyor. Rusya da bu kartı görmüş görünüyor. Nereye gidileceğine emperyalist merkezler karar verecek. Türkiye buna uyum sağlamak durumunda.

NATO "asker göndermeyeceğiz" diyor ama bugüne kadar bir sürü askeri eğitmen gönderdi, silah gönderdi, Minsk'i saf dışı bırakıp diplomasiyi geçersizleştirdi. Eğer Batı bu savaşı büyütmek isterse Türkiye'nin bunun dışında kalması çok zor, bundan endişe ediyorum.

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